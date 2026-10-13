ضحت بحياتها عشان تنقذ غيرها.. شجاعة سيدة سعودية خلال استهداف مطار الملك خالد

في مشهد يعكس الشجاعة وتحمل المسؤولية، تصدرت الموظفة السعودية عبير بنت عبدالله العجمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو توثق دورها في توجيه المسافرين وإرشادهم إلى أماكن آمنة، خلال استهداف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

شجاعة سيدة سعودية

وأظهرت المقاطع المتداولة عبير العجمي وهي تواصل توجيه المسافرين ومساعدتهم على الوصول إلى أماكن آمنة، وسط أجواء من الخوف والارتباك، في موقف لاقى إشادة واسعة من المتابعين، الذين أثنوا على شجاعتها وحرصها على سلامة الآخرين رغم الظروف الصعبة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف الموظفة السعودية، معتبرين أن تصرفها يعكس روح المسؤولية والتفاني في أداء الواجب، خاصة في اللحظات الحرجة التي يحتاج فيها المسافرون إلى من يرشدهم ويساعدهم على تجاوز حالة الخوف والارتباك.

موقف بطولى

وأشاد المتابعون بما أظهرته عبير من حرص على مساعدة الآخرين، مؤكدين أن البطولة لا تقتصر على المواقف الاستثنائية، بل تظهر أيضًا في تمسك الإنسان بواجبه وحرصه على سلامة المحيطين به وقت الخطر.

ولاقى موقفها تفاعلًا واسعًا، ليعيد تسليط الضوء على الدور الإنساني الذي يؤديه العاملون في المطارات خلال الأزمات، وما يتحملونه من مسؤوليات في مساعدة المسافرين والحفاظ على سلامتهم.

وتبقى مثل هذه المواقف محل تقدير، لما تعكسه من شجاعة وإخلاص في العمل، وتقديم سلامة الآخرين على المخاوف الشخصية.

هجمات استهدفت مطارات سعودية

وتزامن موقف السيدة مع الهجمات التى استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، السبت الماضي، وما تردد عن سقوط قتلى ومصابين جراء تلك الأحداث.

وتضمنت المعلومات المتداولة حصيلة تشير إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، مع الإشارة إلى جنسيات مختلفة بين الضحايا، من بينها السعودية وبنجلاديش والولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر.

وتشهد المنطقة تطورات متسارعة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، فيما تتواصل حالة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار والمعلومات المتداولة بشأن الأوضاع الأمنية وانعكاساتها على المواطنين والمسافرين.

