وزير الخارجية لـ«بلومبرج»: مصر ستدعم السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين بلا تحفظات

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر ستقدم «كل أشكال الدعم» للمملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات المكثفة التي يشنها الحوثيون في اليمن، والمدعومون من إيران، في ظل تصاعد الأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط.

وقال عبد العاطي، في تصريحات لقناة «بلومبرج»، نقلتها الصحفية أفريل هونج، إن الأمن القومي السعودي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، مشددا على أن القاهرة تقدم دعمها للمملكة دون أي تحفظات.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية تقديم دعم عسكري للسعودية، قال وزير الخارجية المصري إن القاهرة ستستجيب لأي طلبات تقدمها المملكة، دون الكشف عن تفاصيل محددة، مضيفا أن أي شكل من أشكال الدعم المصري للسعودية ستكون الاستجابة له إيجابية.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وسط مخاوف من اتساع نطاق التوترات الإقليمية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.