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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلامية يتفقَّد المرحلة الأخيرة لاختبارات الابتعاث الخارجي لشهر رمضان

أمين البحوث الإسلامية يتفقَّد المرحلة الثالثة والأخيرة لاختبارات الابتعاث الخارجي لشهر رمضان المبارك
أمين البحوث الإسلامية يتفقَّد المرحلة الثالثة والأخيرة لاختبارات الابتعاث الخارجي لشهر رمضان المبارك
إيمان طلعت

تفقد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة لاختبارات الابتعاث الخارجي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1448هـ، وذلك في إطار استعدادات المجمع لاختيار الكفاءات العلمية والدعوية المؤهلة لتمثيل الأزهر الشريف في عدد من دول العالم.

اختبارات الابتعاث الخارجي شهر رمضان

وكانت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، أعلنت في وقت سابق نتيجة المرحلة الثانية من اختبارات ابتعاث شهر رمضان المبارك لعام 1448هـ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التقييم والمراجعة، وَفق الضوابط والمعايير المُقرَّرة للاختبارات.

وأكد الأمين العام أهمية تحري الدقة في اختيار المبعوثين، بما يضمن توافر الكفاءة العلمية والقدرة على التواصل مع مختلف الثقافات، والالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش الإنساني.

وأشار إلى أن الابتعاث الخارجي يمثل مسؤولية علمية ودعوية كبيرة، تتطلب من المبعوث الإلمام بأحكام الشريعة ومقاصدها، والقدرة على التعامل مع القضايا التي تهم المجتمعات التي يعمل بها، وتقديم خطاب ديني يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويلبي احتياجات المسلمين خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المقابلات ضمن جهود مجمع البحوث الإسلامية لإعداد واختيار مبعوثين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات الدعوية اللازمة لأداء رسالتهم، وتعزيز الحضور العالمي للأزهر الشريف، والتواصل مع المسلمين في مختلف دول العالم.

أمين البحوث الإسلامية اختبارات الابتعاث الخارجي لشهر رمضان المبارك البحوث الإسلامية شهر رمضان

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