خبير اقتصادي: الرئيس السيسي التقى قيادات 60% من سكان الكوكب خلال 40 يومًا

كشف عيد عبد الهادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، تفاصيل جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية، والتي شملت إندونيسيا وكوريا وماليزيا.



وقال عبد الهادي، خلال لقائه مع نهاد سمير وأحمد دياب، مقدمي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن حرب أكتوبر لم تكن مجرد انتصار عسكري، ولكن كانت فتحا لمجال جديد للمسار الدبلوماسي المصري في الخارج.

وأضاف أن مكاسب مصر من جولة الرئيس في آسيا كثيرة، موضحا أن الحفاوة التي لاقاها الرئيس السيسي في الدول التي زارها كانت على المستوى الشعبي والرسمي.

وأكد أن الرئيس السيسي منذ 1 سبتمبر التقى بقيادات ما يقارب من 60% من سكان الكوكب، وهو ما يبرهن على الجهد الكبير الذي يبذله في الملف الخارجي لعمل إتزان استراتيجي.

وأوضح أن الجولة شملت التوقيع على 20 تفاهما بين مصر والدول الثلاث، إلى جانب لقاء رواد الأعمال و23 شركة كورية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور على الحكومة والجهات التنفيذية لتحويل الاتفاق لنموذج تشغيل حقيقي.

