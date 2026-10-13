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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ رئيسي نيجيريا وأوغندا بذكرى عيد الاستقلال

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.

وأوفد سيادته محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية نيجريا الاتحادية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الجنرال يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد سيادته محمد البحيري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أوغندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بولا أحمد تينوبو الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال

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