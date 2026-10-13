انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

شهدت عدة مناطق على ساحل البحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية انحسارًا ملحوظًا في مياه البحر، خاصة بمناطق المنشية والرمل والسلسلة، ما أدى إلى ظهور أجزاء من الصخور والرمال أمام الكورنيش، في مشهد لفت أنظار المواطنين وأثار تساؤلات بشأن أسباب التغير الملحوظ في مستوى المياه.

وأكد المعهد القومي لعلوم البحار أن انحسار المياه يأتي نتيجة تذبذب مياه البحر بالإسكندرية، موضحًا أن الظاهرة ترتبط بالتغيرات التي تشهدها حركة مياه البحر، والتي قد تؤدي إلى اختلاف مستوى المياه على امتداد الشاطئ.

من جانبه، قال الدكتور عمرو حمودة، أستاذ الجيوفيزياء البحرية ورئيس مركز الحد من المخاطر البحرية (MHMC) بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إن ما جرى رصده على ساحل الإسكندرية يرجع إلى تذبذب مياه البحر، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع الضغط الجوي مع نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ترقب ظاهرة بحرية خلال ليلة السبت المقبل، وفقًا لما ورد في الإعلان المتعلق بالظاهرة، وسط اهتمام بمتابعة التغيرات التي يشهدها ساحل الإسكندرية وتفسيرها في ضوء العوامل الجوية والبحرية المؤثرة.

ويُعد رصد التغيرات في مستوى مياه البحر من الأمور المهمة لمتابعة حالة السواحل، خاصة مع اختلاف حركة المياه من وقت لآخر، فيما تظل متابعة البيانات والتوضيحات الصادرة عن الجهات العلمية المختصة ضرورية للتعرف على طبيعة الظاهرة وتطوراتها.