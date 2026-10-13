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زيتون سيناء يدخل مرحلة جديدة.. وزير الزراعة يطلق تشغيل معصرة النثيلة لدعم المزارعين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيتون سيناء يدخل مرحلة جديدة.. وزير الزراعة يطلق تشغيل معصرة النثيلة لدعم المزارعين

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

 تابع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشائر إنتاج الزيتون بالتجمعات الزراعية بشمال سيناء، حيث اطلع على مؤشرات الإنتاج ومراحل جمع المحصول، وصولًا إلى عمليات العصر والتعبئة والتغليف، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الزراعية بسيناء، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين، وذلك  في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم التنمية الزراعية المستدامة بسيناء.

جاء ذلك خلال لقاء استعرض خلاله الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بشائر الإنتاج لمحصول الزيتون بالتجمعات التنموية الزراعية بسيناء، وذلك بحضور الدكتور عماد عوض، المشرف العام على مشروع التجمعات الزراعية ومراكز الخدمات بسيناء.

 واطلع الوزير، على مراحل حصاد الزيتون ومتابعة المحصول، حيث أطلق إشارة البدء لتشغيل معصرة الزيتون بمركز الخدمات الزراعية بالنثيلة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توفير خدمات متكاملة للمزارعين بالقرب من مناطق الإنتاج، وتيسير عمليات عصر المحصول، والحد من تكاليف النقل والجهد المبذول، مع الحفاظ على جودة الزيت وتعظيم القيمة المضافة للمنتج النهائي.

وشدد فاروق على أهمية هذه الخطوة في استيعاب إنتاج الزيتون بالتجمعات الزراعية، وما توفره من خدمات تتيح للمزارعين الاستفادة من محصولهم بصورة أفضل، بدءًا من جمع الثمار ونقلها إلى المعصرة، مرورًا بعمليات العصر واستخلاص زيت الزيتون، وصولًا إلى التعبئة والتغليف، بما يدعم التوجه نحو تطوير منظومة متكاملة لإنتاج زيت الزيتون السيناوي، وتحسين جودة المنتج وتعزيز فرص تسويقه.

واستعرض رئيس مركز بحوث الصحراء جهود المركز، وما تم إنجازه مؤخرا، ضمن مشروع التجمعات الزراعية ومراكز الخدمات بسيناء، في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمنتفعين بالتجمعات الزراعية والتنموية بشمال وجنوب سيناء، من خلال مبادرة «اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير»، التي تستهدف التواصل المباشر مع المزارعين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة، ومساعدتهم على تطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وترشيد استخدام المياه والأسمدة ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف الزراعة.

وأشاد وزير الزراعة بجهود مركز بحوث الصحراء في دعم المزارعين ومتابعة الأنشطة الزراعية بالتجمعات، مؤكدًا أهمية مواصلة تقديم الخدمات الفنية والإرشادية وتطوير الخدمات المساندة للإنتاج، بما يعزز الاستفادة من بشائر إنتاج الزيتون، ويربط مراحل الإنتاج المختلفة في منظومة متكاملة تحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل لأبناء سيناء.

في سياق متصل أعرب عدد المزارعين وأبناء سيناء عن تقديرهم لجهود وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء، في توفير الدعم الفني والإرشادي والخدمات الزراعية، كما اشادوا بتشغيل معصرة الزيتون بمركز خدمات النثيلة، لما توفره من وقت وجهد وتكاليف، والحد من مشقة نقل المحصول إلى مناطق أخرى لإتمام عمليات العصر، بما يدعم استقرار النشاط الزراعي ويساعد على الاستفادة المثلى من إنتاج الزيتون.

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