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يلامس الـ 53 جنيهاً.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يلامس الـ 53 جنيهاً.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
رانيا أيمن

يواصل سعر الدولار الأمريكي ، ارتفاعه المفاجئ أمام الجنيه المصري مع منتصف تعاملات اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ليقترب من مستويات جديدة وهو يلامس أعتاب الـ 53 جنيهاً، ويترقب المواطنون والمستثمرون حركة العملة الخضراء عن كثب مع هذا الصعود المستمر، وسط تساؤلات حول ما إذا كان يتخطى حاجز الـ 53 جنيهاً اليوم أو غداً، أم سيهدأ ويتوقف عند هذه المستويات.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وفقاً لآخر تحديثات الشراء والبيع:

سجل سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس بلغ السعر 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

وسجل بنك البركة 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي وصل السعر إلى 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وسجل بنك الإسكندرية 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ السعر 52.79 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني NBK وصل السعر إلى 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

وسجل بنك اتش اس بي سي HSBC نحو 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

وفى المصرف العربي الدولي بلغ السعر 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع.

وسجل بنك مصر 52.76 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي بلغ السعر 52.73 جنيه للشراء و52.83 جنيه للبيع.

وسجل المصرف المتحد 52.70 جنيه للشراء و52.80 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري بلغ السعر 52.60 جنيه للشراء و52.74 جنيه للبيع.

وسجل بنك QNB الأهلي 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

وأخيراً سجل البنك العقاري المصري العربي 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

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