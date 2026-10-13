بعد مظاهرات أمام السفارة بالقاهرة.. الشرطة الهولندية تكشف لـ صدى البلد عن سبب القبض على أحمد ناصر

كشفت الشرطة الهولندية ملابسات القبض على المواطن المصري أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج في مدينة لاهاي قبل يومين .

القبض على أحمد ناصر في هولندا

وقالت لوتة بيرخمانس المتحدثة الرسمية باسم شرطة أمستردام رداَ على سؤال لـ «صدى البلد» عبر الإيميل أنه تم إلقاء القبض على شاب مصري يبلغ من العمر 34 عامًا من أمستردام في مدينة لاهاي يوم الأحد 11 أكتوبر للاشتباه في ارتكابه اعتداء، وهو ما تحقق فيه الشرطة الهولندية، وأشارت إلي توقيف مشتبه به ثان في القضية ذاتها .

وتظاهر المصريون أمس أمام السفارة الهولندية في القاهرة اعتراضا على القبض على الشاب المصري أحمد ناصر، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، حيث أثار القبض عليه موجة استياء لدي المصريين، وطالبوا بقيام السلطات الهولندية بحماية السفارة المصرية هناك من استفزازات أعضاء الجماعة الإرهابية.

وأوضحت الشرطة الهولندية لـ صدى البلد أن الشاب تم إيداعه الحجز وسيعرض على المدعم العام قريبا وهو من سيقرر ما إذا كان سيمثل أمام قاضي التحقيق خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأكدت الشرطة الهولندية أنه لا يمكنها تقديم مزيد من المعلومات في الوقت الحالي لأسباب تتعلق بالخصوصية مشيرة إلي أن تقديم الإجابات يستند إلي المعلومات المتاحة وليس إلي الأسماء .

يأتي ذلك في ظل تربص عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بالبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج في محاولة لاشاعة الفوضى أمام السفارات المصرية في عواصم العالم وترديد أكاذيب وإشاعات تخدم أغراض التنظيم وعناصره لإحداث فتنة وتشويه صورة البلاد