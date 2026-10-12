السفارة المصرية بالرياض تدعو المواطنين لمراجعة شركات الطيران والتأكد من مواعيد الرحلات بين مصر والسعودية

دعت السفارة المصرية في الرياض المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى مراجعة شركات الطيران للوقوف على أي تغييرات قد تطرأ على الرحلات المجدولة بين المطارات المصرية والسعودية.

وأكدت السفارة، في تنويه موجه إلى أبناء الجالية المصرية، ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

كما دعت السفارة المواطنين الذين يحتاجون إلى إجراء معاملات قنصلية عاجلة إلى التواصل مع القنصلية العامة المصرية في جدة أو السفارة المصرية بالرياض عبر أرقام الاتصال المخصصة.

وحددت السفارة رقم 0500054094 للتواصل مع القنصلية العامة في جدة، ورقم 0567887376 للتواصل مع السفارة المصرية في الرياض، لتقديم المساعدة القنصلية العاجلة لأبناء الجالية.