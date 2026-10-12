«علاقات النواب» تدين استهداف مطار الملك خالد.. ومصر تتضامن مع السعودية

نعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن، التي وافتها المنية أثناء أداء واجبها جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، معربة عن خالص تعازيها لأسرتها، ومؤكدة تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة ما يستهدف أمنها واستقرارها.

تعازٍ لأسرة المواطنة المصرية وضحايا الاعتداء

وتقدم أعضاء اللجنة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما نعت اللجنة ضحايا الاعتداء من مختلف الجنسيات، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

إدانة برلمانية لاستهداف المنشآت المدنية

وأكدت اللجنة إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي، مشددة على رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية تحت أي ظرف، لما يمثله ذلك من انتهاك لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أمن السعودية جزء من الأمن القومي المصري والعربي

وشددت لجنة العلاقات الخارجية على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن الدول العربية وسلامة مواطنيها ومنشآتها المدنية.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في العمل على وقف مثل هذه الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يسهم في حماية المدنيين وصون الأمن والاستقرار.