مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في الجلسة العامة، خلو مقعد النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، والتي وافتها المنية يوم الجمعة الماضي إثر وعكة صحية.

ويأتي إعلان خلو مقعد النائبة الراحلة، عقب تلقي مجلس النواب، إخطارا من وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة، بعدها يعلن المجلس خلو المقعد، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية حيال ذلك.

وكان قد تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة النائبة الراحلة أماني أبو سحلي التي وافتها المنية الأسبوع الماضي، وذلك باسمه وبالإنابة عن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، حيث أعرب العطيفي عن خالص تعازيه لأسرة النائبة الراحلة وزملائها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.