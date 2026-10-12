كانت رمزاً للسلام.. رئيس برلمانية حماة الوطن ينعي النائبة أماني أبو سحلي

تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة النائبة الراحلة أماني أبو سحلي التي وافتها المنية الأسبوع الماضي، وذلك باسمه وبالإنابة عن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، حيث أعرب العطيفي عن خالص تعازيه لأسرة النائبة الراحلة وزملائها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكد العطيفي في كلمته أن النائبة كانت تسعى لنشر السلام حيث أنها منذ عدة سنوات فقدت الراحلة فلذة كبدها نتيجة خصومة ثارية ولكنها آثرت إحياء السلام وسعت نحو التصالح وأحيت روحا، برفضها الثأر فقد كانت دائما ما تسعى لنشر السلام بين المواطنين

وأوضح أن للنائبة الراحلة باعا في العمل الاجتماعي بصعيد مصر لترحل تاركة أثراً طيباً في نفوس محبيها، واصفاً بأنها شخصية فقدتها الإنسانية

وأشار إلى أنها عانت من مرض ترددت على اثره المستشفيات داعيا الله بأن يرزقها رحمته ومغفرته، مقدما التعازي للأسرة الكريمة وجميع أحبائها .