قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير إيران بلندن يرفض اتهامات بريطانيا بشأن حادث فيرفورد.. ويؤكد: لا تستند لأدلة
السفارة المصرية بالرياض تدعو المواطنين لمراجعة شركات الطيران والتأكد من مواعيد الرحلات بين مصر والسعودية
مصر للطيران تسيّر رحلتين خاصتين لنقل فريقي الأهلي وبيراميدز إلى عنتيبي وجوبا
الزمالك يرد على تغيير فندق الإقامة في رواندا
الدورى الممتاز| زد يتعادل مع المقاولون فى اللحظات الأخيرة
معلومات الوزراء يستعرض رؤى الخبراء والمتخصصين حول سبل دعم وتعزيز التحول الرقمي
المتحدث العسكري: تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية
أردوغان: إحالة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان خلال أيام
العاصفة راشيل تدمر منازل أثرياء كاليفورنيا وتجبر السكان على الإخلاء
لفتة إنسانية.. ياسر جلال يزور الطفل زياد في منزله ويتناول معه الفطير والعسل
هجوم سيبراني واسع يشعل ثلاجات متاجر فرنسية ويرفع حرارتها إلى 50 درجة
الأزهر يدين الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد بالرياض واستهداف المدنيين والمعتمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خسئتم.. رسالة غاضبة من نجيب ساويرس للحوثيين بعد استهداف مطار الملك خالد بالسعودية

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
ميرنا محمود

أعرب رجل الأعمال نجيب ساويرس عن استيائه من استهداف مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي، موجها رسالة غاضبة إليهم عقب إعلانهم استهداف المطار.

نجيب ساويرس يرد على استهداف السعودية

ووجه نجيب ساويرس رسالة حادة للحوثيين، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تعليقًا على استهداف مطار الملك خالد الدولي بالسعودية.

وكتب ساويرس في رسالته: «خسئتم أنتم واللي مشغلكم...».

هجمات تستهدف مطارات سعودية


وبحسب التقارير الإعلامية، أسفر الهجوم عن استشهاد 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من حصيلة الضحايا أو تفاصيل الهجوم.

وأشارت المعلومات الواردة بشأن الحصيلة إلى أن قائمة القتلى تضم أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلاديش، ومواطنًا واحدًا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر، بينما بلغ إجمالي المصابين 309 أشخاص.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط تداول مقاطع فيديو وتقارير بشأن تداعيات الهجمات، وما خلفته من حالة من القلق والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجيب ساويرس مطار الملك خالد الدولي المملكة العربية السعودية ميليشيا الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

طريق السويس

لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

ترشيحاتنا

أبل

تسريبات آبل تكشف مفاجآت.. جهاز تلفزيون جديد وشاشة ذكية للتحكم بمنزلك

تويوتا راف 4 2026

أسعار ومواصفات تويوتا راف 4 2026 في السوق السعودي

اخبار السيارات

أخبار السيارات | بمدى 850 كم .. تعرف على مواصفات بي واي دي Tang EV الجديدة .. وسعر رنج روفر الكهربائية في السعودية

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد