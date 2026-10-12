خسئتم.. رسالة غاضبة من نجيب ساويرس للحوثيين بعد استهداف مطار الملك خالد بالسعودية

أعرب رجل الأعمال نجيب ساويرس عن استيائه من استهداف مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي، موجها رسالة غاضبة إليهم عقب إعلانهم استهداف المطار.

نجيب ساويرس يرد على استهداف السعودية

ووجه نجيب ساويرس رسالة حادة للحوثيين، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تعليقًا على استهداف مطار الملك خالد الدولي بالسعودية.

وكتب ساويرس في رسالته: «خسئتم أنتم واللي مشغلكم...».

هجمات تستهدف مطارات سعودية



وبحسب التقارير الإعلامية، أسفر الهجوم عن استشهاد 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من حصيلة الضحايا أو تفاصيل الهجوم.

وأشارت المعلومات الواردة بشأن الحصيلة إلى أن قائمة القتلى تضم أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلاديش، ومواطنًا واحدًا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر، بينما بلغ إجمالي المصابين 309 أشخاص.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط تداول مقاطع فيديو وتقارير بشأن تداعيات الهجمات، وما خلفته من حالة من القلق والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.