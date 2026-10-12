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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمير سعودي: ردود المصريين تثلج الصدر وأشهد الله على حب مصر وأهلها

الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد
الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد
خاطر عبادة

علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الاثنين، على تفاعل المصريين مع بيان سفارة المملكة في القاهرة، واصفاً ردودهم بأنها "تثلج الصدر".

وكانت سفارة السعودية بالقاهرة قد دعت في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" مواطنيها المتواجدين في مصر ممن تأثروا بإلغاء أو تأجيل رحلاتهم الجوية أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم، إلى التواصل معها على مدار الساعة لتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة.

وقوبل البيان بمئات التعليقات من المصريين الذين رحبوا بالأشقاء السعوديين، مؤكدين أن "بيوتهم مفتوحة لهم" وأن "السعوديين منا ونحن منهم"، في مشهد لاقى ترحيباً واسعاً على منصات التواصل.

تعليق الأمير عبدالرحمن

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه على "إكس": "ردود المصريين على ما نشرته السفارة السعودية في القاهرة تثلج الصدر، أشهد الله على حبك يا مصر وحب أهلك"، مرفقا المنشور بعلمي مصر والسعودية.

ورد أحد المتابعين: "والله يا سمو الأمير جميع الردود على ما نشرته سفارات المملكة في الخارج تثلج الصدر وتبهج الخاطر، فلله الحمد على محبة الناس لهذا البلد الكريم".

ليعلق الأمير مجدداً: "صدقت هي فعلاً كذلك، والواجب أن نبرز الإيجابي وأن نعزز ما يجمع لا ما يفرق، وأن ننظر لما يعزز المحبة وينبذ الكراهية".

وجاء بيان السفارة بعد إعلان هيئة الطيران المدني السعودي السبت تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض مؤقتاً عقب استهدافه من قبل الحوثيين في اليمن، ما تسبب في إلغاء وتأجيل عدد من الرحلات.

“بيوتنا مفتوحة ليكم”

وتصدرت تعليقات المصريين التفاعل مع منشور سفارة المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، التي دعت فيه المواطنين السعوديين المتواجدين في مصر ممن تأثرت رحلاتهم أو تعذر وصولهم لوجهاتهم بسبب إلغاء أو تأخير الرحلات، إلى التواصل معها لطلب المساعدة والإرشادات.

تفاعل واسع

وحصد المنشور تفاعلاً كبيراً، حيث تجاوز 26 ألف إعجاب و8 آلاف تعليق وألف مشاركة خلال ساعات، وغلبت عليه رسائل ترحيب من المصريين بالأشقاء السعوديين.

وكتب أحد المعلقين: "وليه السفارة؟ السعوديون أهلنا وإخواتنا ومصر وطنهم التاني، بيوتنا مفتوحة ليهم ولقمة عيشنا هنقسمها بينا وبينهم، إنتوا وسط أهلكم وفي بلدكم".

وأضاف آخر: "قلوبنا قبل بيوتنا مفتوحة للإخوة والأشقاء، كل الدعم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً"، فيما قال ثالث: "بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لإخوتنا في المملكة، أهلاً بهم في وطنهم الثاني مصر، ومفيش حد يقلق من أي تأخير، إحنا بيوتنا تحت أمرهم ولو الأرض مشالتش نشيلهم على راسنا، ربنا يحفظ بلاد الحرمين".

“الدار أمان”

وتابع آخر: "حفظ الله السعودية من كل مكروه، والدار أمان.. بيوتنا بيوتكم وإن مشالتكمش الأرض نشيلكم في عينينا، اللهم برداً وسلاماً على كل الدول العربية"، بينما كتب أحدهم: "عذراً سفارة المملكة، فأنتم لستم بحاجة للتدخل، إخواننا السعوديون منا ونحن منهم، وهم في بلدهم مصر وليسوا غرباء، كما أن المصريين في المملكة بين أهلهم وإخوانهم، ومصر والسعودية بلد واحد في قلوب أبنائهما، وشعب واحد تجمعه أواصر الدين والعروبة والنسب والتاريخ والمصير المشترك".

الأمير عبدالرحمن بن مساعد السفارة السعودية تعليقات المصريين مصر والسعودية

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