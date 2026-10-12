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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تركي آل الشيخ عن الاعتداء على معتمرين بمطار الرياض: مرتزقة لا عهد ولا شيمة ولا دين

الاعتداء على معتمرين بمطار الرياض
الاعتداء على معتمرين بمطار الرياض
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على واقعة الاعتداء على عدد من المعتمرين في مطار الرياض، والتي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، مع تداول مقاطع فيديو توثق لحظات من الهجوم.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر لحظات الاعتداء على مواطنين، معلقًا: «معتمرين بيت الله! لا عهد ولا شيمه ولا دين.. عصابه ومرتزقه!».

وأظهرت اللقطات المتداولة حالة من الارتباك والذعر داخل المطار، حيث ظهر عدد من المعتمرين الذين كانوا يرتدون ملابس الإحرام وسط تجمعات من المسافرين، في مشاهد عكست حجم التوتر الذي ساد المكان خلال الواقعة.

هجمات تستهدف مطارات سعودية

ويأتي تعليق تركي آل الشيخ بالتزامن مع تداول تقارير إعلامية بشأن هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، السبت الماضي، وأسفرت، وفقًا للمعلومات المتداولة، عن سقوط قتلى وإصابة مئات الأشخاص.

وبحسب التقارير الإعلامية، أسفر الهجوم عن استشهاد 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من حصيلة الضحايا أو تفاصيل الهجوم.

وأشارت المعلومات الواردة بشأن الحصيلة إلى أن قائمة القتلى تضم أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلاديش، ومواطنًا واحدًا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر، بينما بلغ إجمالي المصابين 309 أشخاص.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط تداول مقاطع فيديو وتقارير بشأن تداعيات الهجمات، وما خلفته من حالة من القلق والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية واقعة الاعتداء على عدد من المعتمرين مطار الرياض

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