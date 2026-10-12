مشاهد مؤلمة.. لحظة استهداف مطار الرياض قبل صعود معتمرين للطائرة

نشرت شبكة «العربية» السعودية لقطات مصورة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ونُسب إلى جماعة الحوثيين، باستخدام صاروخ.

وأظهرت اللقطات المتداولة حالة من الارتباك والذعر داخل المطار، حيث ظهر عدد من المعتمرين الذين كانوا يرتدون ملابس الإحرام وسط تجمعات من المسافرين، في مشاهد عكست حالة التوتر والرعب اثناء الاعتداءات الغاشمة.

وبحسب التقارير الاعلامية، أسفر الهجوم عن استشهاد 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، أمس، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من حصيلة الضحايا أو تفاصيل الهجوم.