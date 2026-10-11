بـ 10 لاعبين فقط.. الشباب يكتسح التعاون بثلاثية في الدوري السعودي

حقق فريق الشباب الفوز أمام التعاون بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين .

وأحرز عبد الله معتوق الهدف الأول في الدقيقة 18.

وتلقى علي البليهي بطاقة حمراء خلال المباراة حيث أعادت تلك اللقطه إلى الواجهة سجل اللاعب مع البطاقات الحمراء في منافسات دوري المحترفين السعودي.

وجاء طرد البليهي في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بعدما عرقل محمد الكويكبي، لاعب التعاون.

ثم ضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45+5 باقدام المحترف ريكاردو ماتياس.





ثم أضاف النجم البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثالث في الدقيقة 85.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.