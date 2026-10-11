مباحثات سعودية إيرانية عن التصعيد الأخير بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنه

ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة، تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وأشارت إلى أن الاتصال شهد بحث التصعيد الأخير في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنه.

ومنذ قليل أيضا، تلقى وزير خارجية السعودية اتصالًا هاتفيًا من نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

ونقل الزياني في مستهل الاتصال، خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها إلى المملكة العربية السعودية، جراء وفاة مواطنين ومقيمين في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شنّته الفصائل اليمنية على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وأكد تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية، وجهود البلدين الشقيقين في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.