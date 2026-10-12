الوزراء البحريني يدين الاعتداءات المتواصلة على السعودية: تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة

أدان مجلس الوزراء البحريني الاعتداءات الآثمة والمتواصلة على المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنها تعد عملا إجراميا وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، اليوم / الإثنين / في قصر القضيبية، برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأعرب المجلس عن خالص تعازيه إلى السعودية، ومصر، والأردن، وسوريا، وفلسطين، والسودان، والولايات المتحدة الأمريكية، وبنجلاديش، في وفاة مواطنين لها في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.