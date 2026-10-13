الشرطة الهولندية لـ «صدى البلد»: القبض على المواطن المصري أحمد ناصر تم بتهمة الاشتباه

كشفت الشرطة الهولندية ملابسات القبض على المواطن المصري أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج في مدينة لاهاي قبل يومين.

وقالت لوتة بيرخمانس، المتحدثة الرسمية باسم شرطة أمستردام، ردا على سؤال لـ «صدى البلد» عبر الإيميل، إنه تم إلقاء القبض على شاب مصري يبلغ من العمر 34 عامًا، من أمستردام في مدينة لاهاي، يوم الأحد 11 أكتوبر، وذلك للاشتباه في ارتكابه اعتداء، وهو ما تحقق فيه الشرطة الهولندية، وأشارت إلي توقيف مشتبه به ثان في القضية ذاتها.



كان بعض المصريين تظاهروا أمس، الاثنين، أمام السفارة الهولندية في القاهرة اعتراضا على القبض على الشاب المصري أحمد ناصر، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، حيث أثار القبض عليه موجة أستياء لدي المصريين، وطالبوا السلطات الهولندية بحماية السفارة المصرية هناك من استفزازات أعضاء الجماعة الإرهابية.

فيما أوضحت الشرطة الهولندية لـ “صدى البلد” أن الشاب قد تم إيداعه الحجز وسيعرض على المدعم العام قريبا، والذي سيقرر ما إذا كان سيمثل أمام قاضي التحقيق خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأكدت الشرطة الهولندية أنه لا يمكنها تقديم مزيد من المعلومات في الوقت الحالي لأسباب تتعلق بالخصوصية، مشيرة إلى أن تقديم الإجابات يستند إلى المعلومات المتاحة وليس إلى الأسماء.



يأتي ذلكَ في ظل تربص عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بالبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج في محاولة لإشاعة الفوضى أمام السفارات المصرية في عواصم العالم وترديد أكاذيب وإشاعات تخدم أغراض التنظيم وعناصره لإحداث فتنة وتشويه صورة البلاد.

