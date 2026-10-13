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مسئولون إيرانيون يهددون بإغراق السفن الأمريكية إذا جدد ترامب حربه عليهم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئولون إيرانيون يهددون بإغراق السفن الأمريكية إذا جدد ترامب حربه عليهم

إيران
إيران
محمد على

حذّر مسئولون إيرانيون، خلال محادثات لهم مع مسئولين من دول أخرى، من أن إيران تستعد لما هو قادم من أمريكا وإسرائيل، مع إمكانية استئناف ترامب للقصف أو العمل العسكري الموسع ضد بلادهم.

وقالوا إن بلادهم ستردّ بمزيد من التصعيد في أنحاء الشرق الأوسط إذا شنت أمريكا ضربات جديدة، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيرانية أبلغت الوسطاء بأنها ستستهدف العسكريين الأمريكيين بصورة أكثر شراسة، بما في ذلك محاولة إغراق سفن حربية أمريكية في الشرق الأوسط وقتل أطقمها، إذا تعرضت لهجمات جديدة.

كما تعمل الحكومة على تهيئة الإيرانيين لاحتمال تجدد الحرب، من خلال إرسال قوات شبه عسكرية لقراءة قصص حربية للأطفال في رياض الأطفال، والإعلان عن دورات تدريبية على استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطائرات، وتنظيم تجمعات ومسيرات.

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن إيران عززت حماية مواقع حساسة، بما في ذلك المنشآت النووية والمناطق الحدودية، لجعلها أكثر قدرة على الصمود أمام الهجمات.

ونشرت طهران وحدات قتالية ووحدات دعم على طول حدود البلاد لضمان أمنها.

وأعلن العميد علي جهانشاهي، قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، عن نشر هذه الوحدات خلال مقابلة أجرتها معه وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء في 10 أكتوبر.

وقال جهانشاهي: "تتمركز معظم وحدات القوات البرية على الحدود الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية والشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد، ولا سيما على ساحل مكران، وهي تتمتع بمستوى عالٍ جداً من الجاهزية".

وأضاف أن طهران اتخذت "إجراءات مهمة" لإعادة هيكلة قدراتها الدفاعية، عقب الضربات المشتركة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة عام 2025. وأردف قائلاً: "راجعنا خططنا العملياتية، وأجرينا تعديلات على هيكلنا القتالي وتنظيم قواتنا، وأعطينا الأولوية لتجهيز الوحدات بأسلحة جديدة تتميز بقدرات الضربات الدقيقة والأنظمة الذكية والقدرة على العمل ضمن شبكات مترابطة".

أتت تلك المعطيات فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الصراع سينتهي قريباً وأسعار النفط ستنخفض.

وقال ترامب، خلال تجمع انتخابي في أوهايو مساء أمس، الاثنين: “إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك”.

كما كرر القول بأن طهران لن تمتلك أبداً سلاحاً نوويا.

وأشار في وقت سابق إلى أن إيران تكبدت خسائر كبيرة، حيث دمر أسطولها البحري ومنصات الصواريخ، كما مني اقتصادها بخسائر كبيرة جراء العقوبات والحصار البحري.

مزيد من التصعيد أنحاء الشرق الأوسط أمريكا وول ستريت جورنال مصادر مطلعة الحكومة الإيرانية

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