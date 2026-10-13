كافة أشكال الدعم.. وزير الخارجية يؤكد مساندة السعودية في مواجهة الفصائل اليمنية

أعلنت مصر استعدادها لتقديم أي شكل من أشكال الدعم للمملكة العربية السعودية في مواجهتها مع الفصائل ​​اليمنية، وذلك في ظل امتداد رقعة الصراع لتصل إلى داخل أراضي المملكة عبر هجمات استهدفت مطاراتها مؤخراً.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي في تصريحات لقناة "بلومبرج" التلفزيونية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك، إن مصر ستستجيب لأي طلب يتقدم به الجانب السعودي.

وفي نفس السياق، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الخريف، لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر بدول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر تولي أهمية قصوى لأمن واستقرار الدول الخليجية الشقيقة، انطلاقاً من الروابط التاريخية الأخوية التي تجمع الجانبين.