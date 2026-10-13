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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع رئيس البنك الدولي دعم أولويات مصر الاقتصادية والتنموية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

 التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر، السيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم أولويات مصر الاقتصادية والتنموية، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك.

تناول وزير الخارجية جهود الدولة في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان استدامة توفير مصادر الطاقة والسلع الأساسية.

 وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وبالإصلاحات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مثمنا دور مصر المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي أولويات مصر

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