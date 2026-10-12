وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودي : استقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصرى والعربى

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة لمتابعة الأوضاع بالمملكة في ضوء الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال إدانة مصر القاطعة لهذه الاعتداءات، وتضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.