وزير الخارجية في لقاء مع «بلومبرج»: فرص استثمارية واعدة بمصر وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع آسيا

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاء إعلاميا مع قناة "بلومبرج"، تناول خلاله الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الآسيوية في ضوء الجولة الرئاسية الأخيرة إلى ماليزيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، وما تمثله من دفعة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن آفاق التعاون الثنائي بين مصر وتايلاند.

تناول اللقاء مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية للخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث استعرض وزير الخارجية تطورات الاقتصاد المصري وجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، داعياً الشراكات الدولية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

تطرق الوزير عبد العاطي خلال المقابلة إلى الأوضاع الإقليمية حيث أكد تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها، مشدداً على أن الأمن القومي السعودي يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، ومؤكداً الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والاستجابة لأي طلبات من الجانب السعودي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على صون أمن واستقرار المنطقة.