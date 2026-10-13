وزير الخارجية يلتقي وزير المالية الكويتي على هامش اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور يعقوب يوسف السيد هاشم الرفاعي، وزير المالية بدولة الكويت، بحضور الدكتور احمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي يشارك بها وزير الخارجية بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت، والحرص المشترك على مواصلة دفع مسارات التعاون الثنائي قدما في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تحقق في ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وشدد الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين داخل البنك الدولي، فيما يتعلق بتمويل التنمية والإصلاح المالي وأولويات المنطقة، مؤكدين ضرورة تكثيف التنسيق العربي داخل المؤسسات المالية الدولية بما يعزز حضور الدول العربية ويضمن مراعاة أولوياتها في أجندة التمويل والتنمية.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب مصر بزيادة الاستثمارات الكويتية، مؤكدا أهمية تحديد قطاعات ومشروعات واعدة تتيح فرصاً عملية أمام القطاع الخاص الكويتي للمشاركة في مشروعات التنمية في مصر، ومعرباً عن التقدير للدور الذي يضطلع به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات التنموية، والتطلع إلى توسيع مجالات التعاون معه خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد د. أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الحرص على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الكويت، والتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التخطيط التنموي وتبادل الخبرات، بما يدعم التخطيط القائم على الأولويات التنموية ويحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية، مشيراً إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار.