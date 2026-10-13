ترامب: البنتاجون سينشئ مركزاً لإصلاح مكونات الغواصات في كليفلاند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزارة الحرب (البنتاجون) تعتزم إنشاء مركز لإصلاح مكونات الغواصات في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو.

وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين خلال تجمع انتخابي لانتخابات التجديد النصفي في ولاية أوهايو: "يسرني اليوم أيضاً أن أعلن أن وزارة الحرب قد اختارت رسمياً الموقع الجديد لمركز إصلاح مكونات الغواصات التابع للبحرية الأمريكية - وهو مشروع مهم سعى الجميع للحصول عليه - وسيكون مقره هنا في كليفلاند بولاية أوهايو".

ووفقاً لترامب، ستبلغ مساحة المركز 46 ألف قدم مربع، وسيتولى تصنيع وإصلاح وصيانة قطع الغيار لـ "جميع الغواصات الجديدة والحالية تقريباً".

وكانت مذكرة الأمن القومي الأمريكي التي أصدرها الرئيس ترامب في شهر أغسطس قد وجهت وزيري البحرية والدفاع بتقديم خطة لإنشاء مركز لإصلاح المكونات، وذلك بهدف "استلام المكونات وقطع الغيار الجديدة وتجديد القديمة منها، بما يلبي احتياجات القاعدة الصناعية الخاصة بالغواصات".

ونصت المذكرة على ضرورة أن تحدد الخطة مواقع قريبة من نقاط الوصول الرئيسية للطرق البرية والسكك الحديدية والممرات المائية. ولم تقدم البحرية أو البنتاجون بعد تفاصيل إضافية حول المنشأة.