شهيد ومصابين في غارة جوية لقوات الاحتلال على غزة

ارتقى شهيد وسقط مصابين ، جراء غارة جوية صهيونية استهدفت مركبة في محيط شارع يافا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني ووقوع عدة إصابات، في غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وشنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت مدخل محل تجاري قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مجمع كمال عدوان الطبي شمالي قطاع غزة، بينما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل مكثف جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي 2025، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقه من خلال شن المزيد من الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة.