بعد تدمير غزة.. مسئول إسرائيلي يستغيث لمواجهة غزو الفئران وإغلاق رياض أطفال

دعت بيلا ألكسندروف، رئيسة منطقة ما يعرف بغرب النقب، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التدخل لمواجهة تفشي القوارض، في أعقاب الدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة، وسط مخاوف من امتداد الأزمة إلى المناطق المحيطة وتأثيرها على الزراعة والمنازل والمؤسسات التعليمية.

وقالت ألكسندروف، في تصريحات لمحطة إذاعية محلية، إن انتشار الفئران يتزايد داخل قطاع غزة وخارجه، مشيرة إلى أن الظاهرة تسببت في إغلاق رياض أطفال، وتعرض أطفال للعض، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضافت أن القوارض باتت تشكل مصدر قلق للسكان والمزارعين في منطقة غرب النقب، مع تزايد الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية ودخول الفئران إلى المنازل والتجمعات السكنية.

مطالب بتدخل حكومي وتنسيق واسع

وشددت المسئولة الإسرائيلية على ضرورة تدخل الحكومة للمساعدة في احتواء الأزمة، قائلة إنه لا يمكن ترك السلطات المحلية تتعامل مع المشكلة بمفردها، لافتة إلى أن الجهات المعنية استثمرت بالفعل موارد كبيرة في مكافحة الآفات.

ودعت ألكسندروف إلى تشكيل إطار تنسيقي يجمع الأطراف المعنية، وتوفير الموارد اللازمة لمواجهة انتشار القوارض، مؤكدة الحاجة إلى تنسيق واسع بدلًا من تحميل السلطات المحلية وحدها مسؤولية التعامل مع التداعيات.

تأتي هذه المطالب في ظل تداعيات الدمار الواسع الذي شهده قطاع غزة، وما صاحبه من تغيرات بيئية وصحية أثارت مخاوف بشأن انتشار القوارض والآفات في المناطق المتضررة والمحيطة بها.