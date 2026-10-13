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اغتيال 5 عناصر من الفصائل الفلسطينية في غارات للاحتلال على قطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اغتيال 5 عناصر من الفصائل الفلسطينية في غارات للاحتلال على قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تصفية خمسة عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية في غارات شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن غارة نُفذت يوم الأحد في منطقة خان يونس بجنوب غزة أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من حركة "الجهاد الإسلامي"، وذلك أثناء تجمعهم للتخطيط لشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية، بحسب ما أفادت به صحيفة  تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وحدد جيش الاحتلال في بيانه هويات القتلى وهم: محمد أبو حجاج (عنصر في وحدة الهندسة)، ويوسف أبو رزق (نائب قائد فصيل)، وعبد الحميد جاد الله (عنصر في وحدة الصواريخ).

كما أسفرت غارة منفصلة نُفذت أمس في جنوب غزة عن اغتيال كل من صلاح الدين إياد عبد الحميد وعز الدين إياد دياب برهوم.

وقد أعلن الجيش أنهما عنصران في "قوة النخبة" التابعة لحركة "حماس" ضمن "لواء رفح" التابع للحركة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هؤلاء العناصر الخمسة كانوا يعملون على دفع عجلة الهجمات ضد القوات والمدنيين، ومحاولة استعادة القدرات القتالية للتنظيمين، وذلك في "انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار".

جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على غزة الفصائل الفلسطينية شهداء غزة المقاومة الفلسطينية

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