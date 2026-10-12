جيش الاحتلال يستعد لإعادة نشر قواته في مستوطنات غلاف غزة

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإعادة انتشار قواته في مستوطنات غلاف غزة بعد يومين من الانتخابات.

قالت تقارير إخبارية: يعتزم الجيش تقليص عدد قواته بصورة كبيرة في المناطق الواقعة على مسافة تتجاوز أربعة كيلومترات من حدود قطاع غزة، مع الإبقاء على قوات احتياط داخل المستوطنات الأقرب إلى القطاع.

وأشارت التقارير، إلى أن خطة إعادة الانتشار تأتي ضمن مراجعة للوضع الأمني في محيط قطاع غزة، مع الحفاظ على جاهزية القوات للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.

وتزامنت هذه التقارير مع ما كشفته أمس هيئة البث بأن إسرائيل وافقت على دخول شركة أمريكية تعمل بتكليف من مجلس السلام إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، للبدء في تحديد موقعين أو ثلاثة مواقع يمكن للفصائل من خلالها تسليم البنادق والأسلحة والوسائل القتالية فيها، تمهيدًا لإتلافها.

وذكرت الهيئة أن هذه الخطوة تُعد إحدى المراحل الرئيسية في خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تنص على تخلي حماس عن أسلحتها ونزع السلاح من قطاع غزة.



يأتي هذا فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيين اثنين كما أصيب أربعة آخرين، الإثنين، جراء قصف استهدف نقطة أمنية في منطقة معاوية بالمواصي غربي مدينة خان يونس، الإثنين.