مجلس جامعة الدول العربية يبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الثلاثاء

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، لبحث التحرك العربي والدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ضوء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويأتي الاجتماع بناءً على طلب تقدمت به دولة فلسطين إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لعقد دورة غير عادية للمجلس في أقرب وقت ممكن، لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية الدولية لمدينة القدس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الاعتداءات الإسرائيلية وما تمثله من سياسة ممنهجة تستهدف تهجير التجمعات الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان الاستعماري، وتقويض حل الدولتين، إلى جانب الانتهاكات التي تستهدف مدينة القدس ومكانتها القانونية الدولية، في ظل قيام بعض الدول بفتح سفاراتها في المدينة.