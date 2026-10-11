فلسطين تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية

أعلنت دولة فلسطين، اليوم الأحد، تقدمها بطلب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، في أقرب وقت ممكن، لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية لمدينة القدس.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، إن الدورة المرتقبة ستبحث سبل التحرك العربي والدولي في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، بدعم وحماية من الحكومة والجيش الإسرائيليين.

اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق ما وصفه بسياسة ممنهجة تستهدف تهجير التجمعات الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، وتقويض حل الدولتين.

وأشار العكلوك إلى أن الطلب يأتي أيضًا في ضوء الانتهاكات التي تستهدف مدينة القدس ومكانتها القانونية الدولية، إلى جانب إقدام بعض الدول على فتح سفاراتها في المدينة.