سفارة فلسطين تفتح التسجيل الاستثنائي لامتحانات الثانوية العامة.. الخميس

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، فتح باب التسجيل استثنائيا للطلبة الفلسطينيين الموجودين في مصر، الذين لم يسبق لهم التسجيل لامتحانات الدورة الثالثة للثانوية العامة للعام الدراسي 2025 /2026، وذلك يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، بمقر السفارة في التجمع الخامس.

وأوضحت السفارة، في تنويه صادر اليوم الأحد، أن استقبال الطلبة سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا، لاستكمال إجراءات التسجيل وتعبئة استمارات أرقام الجلوس، مشددة على ضرورة حضور الطلبة المعنيين شخصيًا خلال الموعد المحدد.

وطالبت السفارة الطلبة الراغبين في التسجيل بإحضار أربع صور شخصية حديثة وصورة من جواز السفر، مؤكدة أن التسجيل الاستثنائي متاح يوم الخميس فقط، ولن يتم استقبال طلبات خارج الموعد المعلن.

شروط التقدم للدورة الثالثة

وأكدت السفارة أن الدورة الثالثة مخصصة للطلبة الذين سبق لهم التقدم لامتحانات الثانوية العامة في الدورة الأولى أو الثانية للعام الدراسي 2025 /2026، ويرغبون في استكمال الامتحانات في مبحث أو أكثر، أو تحسين معدلاتهم في بعض المباحث.

وشددت على أن فتح باب التسجيل الاستثنائي لا يتيح للطلبة الذين لم يسبق لهم التقدم لامتحانات الدورة الأولى أو الثانية خوض امتحانات الدورة الثالثة، وإنما يستهدف تمكين الطلبة المستوفين لشروط التقدم من استكمال إجراءات التسجيل التي لم يتمكنوا من إنجازها خلال الفترة السابقة.

وأضافت السفارة أن الطلبة الراغبين في تحسين معدلاتهم، ممن سبق لهم استلام أصل شهادة الثانوية العامة عن الدورة الأولى أو الثانية، يتعين عليهم تسليم أصل الشهادة عند التسجيل.

ويأتي فتح التسجيل الاستثنائي في إطار التنسيق المستمر بين سفارة دولة فلسطين ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد السابق، ومساعدتهم على استكمال الإجراءات اللازمة للتقدم للامتحانات وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت السفارة استمرار جهودها، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الخارجية والمغتربين، لتيسير الإجراءات أمام الطلبة الفلسطينيين في مصر، وتذليل العقبات التي تواجههم، بما يضمن مواصلة مسيرتهم التعليمية وصون حقهم في التعليم.