قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة 133
ضياء حلمي: العلاقات المصرية الإندونيسية ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة اقتصاديًا وسياسيًا
مباراة الأهلي والزمالك الآن.. بث مباشر لمشاهدة القمة أونلاين
حافلة الزمالك تصل ملعب مباراة القمة
هل تستمر العقدة.. 100 عام بلا انتصار للزمالك في قمة أكتوبر أمام الأهلي
مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد
المركز الوطني للأعاصير الأمريكي يُحذر من اقتراب إعصار "سيمون" المدمر من ساحل المكسيك
اتحاد الصناعات: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة
إحباط مخطط لاستهداف رئيس وزراء بولندا.. والشرطة تلقي القبض على المشتبه به
جديد بالنسبة لي.. أول تعليق من زيلينسكي على إعلان وقف إطلاق النار مع روسيا
اليماحي يقود تحركًا برلمانيًا عربيًا فاعلًا لدعم القضية الفلسطينية
القابضة للمياه: تكليف 15 قيادة للقيام بأعمال رئاسة الشركات التابعة| أسماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارة فلسطين تفتح التسجيل الاستثنائي لامتحانات الثانوية العامة.. الخميس

ناجي الناجي القائم بأعمال السفير الفلسطيني
ناجي الناجي القائم بأعمال السفير الفلسطيني
الديب أبوعلي

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، فتح باب التسجيل استثنائيا للطلبة الفلسطينيين الموجودين في مصر، الذين لم يسبق لهم التسجيل لامتحانات الدورة الثالثة للثانوية العامة للعام الدراسي 2025 /2026، وذلك يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، بمقر السفارة في التجمع الخامس.

وأوضحت السفارة، في تنويه صادر اليوم الأحد، أن استقبال الطلبة سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا، لاستكمال إجراءات التسجيل وتعبئة استمارات أرقام الجلوس، مشددة على ضرورة حضور الطلبة المعنيين شخصيًا خلال الموعد المحدد.

وطالبت السفارة الطلبة الراغبين في التسجيل بإحضار أربع صور شخصية حديثة وصورة من جواز السفر، مؤكدة أن التسجيل الاستثنائي متاح يوم الخميس فقط، ولن يتم استقبال طلبات خارج الموعد المعلن.

شروط التقدم للدورة الثالثة

وأكدت السفارة أن الدورة الثالثة مخصصة للطلبة الذين سبق لهم التقدم لامتحانات الثانوية العامة في الدورة الأولى أو الثانية للعام الدراسي 2025 /2026، ويرغبون في استكمال الامتحانات في مبحث أو أكثر، أو تحسين معدلاتهم في بعض المباحث.

وشددت على أن فتح باب التسجيل الاستثنائي لا يتيح للطلبة الذين لم يسبق لهم التقدم لامتحانات الدورة الأولى أو الثانية خوض امتحانات الدورة الثالثة، وإنما يستهدف تمكين الطلبة المستوفين لشروط التقدم من استكمال إجراءات التسجيل التي لم يتمكنوا من إنجازها خلال الفترة السابقة.

وأضافت السفارة أن الطلبة الراغبين في تحسين معدلاتهم، ممن سبق لهم استلام أصل شهادة الثانوية العامة عن الدورة الأولى أو الثانية، يتعين عليهم تسليم أصل الشهادة عند التسجيل.

ويأتي فتح التسجيل الاستثنائي في إطار التنسيق المستمر بين سفارة دولة فلسطين ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد السابق، ومساعدتهم على استكمال الإجراءات اللازمة للتقدم للامتحانات وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت السفارة استمرار جهودها، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الخارجية والمغتربين، لتيسير الإجراءات أمام الطلبة الفلسطينيين في مصر، وتذليل العقبات التي تواجههم، بما يضمن مواصلة مسيرتهم التعليمية وصون حقهم في التعليم.

سفارة فلسطين سفارة فلسطين بالقاهرة فلسطين دولة فلسطين الطلبة الفلسطينيين الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الدورة الثالثة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية الثانوية العامة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

أليسيا روسو

اختيار أليسيا روسو أفضل لاعبة كرة قدم في إنجلترا

الاهلي

رباعية نظيفة.. خالد طلعت يثير الجدل بتوقعاته لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك

هال سيتي

هال سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 بالدوري الإنجليزي

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد