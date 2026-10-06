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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القائم بأعمال سفارة فلسطين: 6 أكتوبر مناسبة تتجسد فيها عظمة مصر ودورها في الدفاع عن قضايا الأمة

السفير ناجي الناجي
السفير ناجي الناجي
أ ش أ

أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وعيد القوات المسلحة المصرية، تمثل مناسبة وطنية وعربية نستحضر فيها بكل اعتزاز ما جسدته مصر من إرادة وقدرة على الدفاع عن أرضها وحقوقها، وما قدمه الجيش المصري من تضحيات وبطولات ستظل حاضرة في الذاكرة العربية.

وقال الناجي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السادس من أكتوبر لم يكن انتصارًا مصريًا فحسب، وإنما كان محطة مضيئة في التاريخ العربي، أثبتت أن الإرادة الوطنية،، والقدرة على اتخاذ القرار، قادرة على تغيير موازين التاريخ وفتح الطريق أمام استعادة الحقوق وصون الكرامة الوطنية.

وأكد أن فلسطين وشعبها ينظران إلى مصر باعتبارها سندًا تاريخيًا وقوميًا أصيلًا، وأن العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري تتجاوز حدود السياسة إلى روابط عميقة من التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.

وقال: «إننا في فلسطين نثمّن عاليًا الدور المصري التاريخي والثابت في دعم قضيتنا الوطنية، ونقدر بصورة خاصة ما تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود متواصلة من أجل وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة، وحماية الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورفض أي محاولات لتهجير أبناء شعبنا من أرضهم، والدفع باتجاه حل سياسي عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».

وأشار إلى أن مصر أثبتت، في مختلف المحطات والمنعطفات، أنها دولة مركزية في منظومة الأمن والاستقرار العربي، وأن دورها لا ينفصل عن مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن صوت مصر وموقفها يمثلان عنصرًا أساسيًا في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف: «في هذه المناسبة المجيدة، نتقدم إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى القوات المسلحة المصرية الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، بأصدق التهاني وأسمى مشاعر الاعتزاز، متمنين لمصر دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، ومؤكدين أن فلسطين ستظل ترى في مصر الشقيقة بيتًا عربيًا كبيرًا وسندًا ثابتًا لقضيتها وحقوق شعبها».

وتابع: «نحيي في هذه المناسبة أرواح شهداء مصر الأبرار، ونستذكر تضحياتهم التي صنعت نصر أكتوبر، كما نستذكر في الوقت ذاته أن قوة مصر ومكانتها ودورها الإقليمي كانت ومازالت وستبقى ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين».

السفير ناجي الناجي سفارة دولة فلسطين جمهورية مصر العربية ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة

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