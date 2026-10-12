وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب ورئيس الجمعية الوطنية التايلاندية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سوفون سارام، رئيس مجلس النواب ورئيس الجمعية الوطنية بمملكة تايلاند، وذلك في إطار زيارته إلى بانجكوك، حيث هنأه بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب التايلاندي، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق في قيادة العمل التشريعي وتعزيز الحوار البرلماني البناء بين البلدين الصديقين.

وأكد وزير الخارجية الاعتزاز بعلاقات الصداقة الممتدة مع تايلاند لأكثر من سبعة عقود، والتطلع إلى الارتقاء بها نحو تحقيق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال عام ٢٠٢٦، وفي مقدمته انعقاد الجولة الثامنة للمشاورات السياسية بالقاهرة، وتبادل الزيارات البرلمانية، بما يعكس توافر الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين، نحو صياغة خريطة طريق عملية للتعاون السياسي والاقتصادي والتنموي خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى تعزيز التواصل بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، مؤكداً أهمية استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى لما لها من دور في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التواصل بين ممثلي الشعبين، داعياً رئيس مجلس النواب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، بما يسهم في تبادل الخبرات البرلمانية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

كما أشاد وزير الخارجية بالتعاون الثقافي والتعليمي القائم بين البلدين، وبإقبال الطلاب التايلانديين على الدراسة في الجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعة الأزهر، مثمناً ما تقدمه مصر من منح دراسية، فضلاً عن دور مبعوثي الأزهر في تايلاند في تعزيز التواصل الثقافي والديني بين الشعبين، مؤكداً أهمية العمل على تدشين شراكات للتعاون التعليمي بين الجامعات المصرية والتايلاندية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد وزير الخارجية أن مصر تمثل منصة واعدة للاستثمارات التايلاندية، في ضوء ما تتمتع به من سوق محلية كبيرة، وموقع استراتيجي متميز، وشبكة واسعة من اتفاقات التجارة الحرة، فضلاً عن المزايا والحوافز الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذا دعم نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية للسوق التايلاندي.