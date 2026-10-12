وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلاندي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

أفادت قناة الأولي بأن وزير الخارجية والتعاون الدولي، التقي في مستهل زيارته إلى تايلاند، وزير الصناعة التايلاندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة فرص التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية.

وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتايلاند، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة التايلاندي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تتيح توسيع نطاق الشراكة بين البلدين.

ويأتي اللقاء في إطار جهود تعزيز العلاقات المصرية التايلاندية، ودعم التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.