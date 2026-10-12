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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية من بانكوك: مصر منصة واعدة للاستثمارات التايلاندية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تمثل منصة واعدة للاستثمارات التايلاندية، في ضوء ما تتمتع به من سوق محلية كبيرة، وموقع استراتيجي متميز، وشبكة واسعة من اتفاقات التجارة الحرة، فضلاً عن المزايا والحوافز الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم / الاثنين / مع سوفون سارام رئيس مجلس النواب رئيس الجمعية الوطنية بتايلاند، في إطار زيارته إلى بانكوك.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذا دعم نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية للسوق التايلاندي.

وهنأ الوزير عبد العاطي، سوفون سارام، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب التايلاندي، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق في قيادة العمل التشريعي وتعزيز الحوار البرلماني البناء بين البلدين الصديقين.

وأكد وزير الخارجية الاعتزاز بعلاقات الصداقة الممتدة مع تايلاند لأكثر من 7 عقود، والتطلع إلى الارتقاء بها نحو تحقيق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

ولفت إلى الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال عام 2026، وفي مقدمته انعقاد الجولة الثامنة للمشاورات السياسية بالقاهرة، وتبادل الزيارات البرلمانية، بما يعكس توافر الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين، نحو صياغة خريطة طريق عملية للتعاون السياسي والاقتصادي والتنموي خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى تعزيز التواصل بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، مؤكداً أهمية استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى لما لها من دور في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التواصل بين ممثلي الشعبين.

ووجه الدعوة لرئيس مجلس النواب التايلاندي لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، بما يسهم في تبادل الخبرات البرلمانية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

كما أشاد وزير الخارجية بالتعاون الثقافي والتعليمي القائم بين البلدين، وبإقبال الطلاب التايلانديين على الدراسة في الجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعة الأزهر، مثمناً ما تقدمه مصر من منح دراسية، فضلاً عن دور مبعوثي الأزهر في تايلاند في تعزيز التواصل الثقافي والديني بين الشعبين، وأكد أهمية العمل على تدشين شراكات للتعاون التعليمي بين الجامعات المصرية والتايلاندية.

وزير الخارجية مصر لاستثمارات التايلاندية

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