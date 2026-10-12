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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان.. وانفجار صاروخ اعتراضي فوق الخيام

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان.. وانفجار صاروخ اعتراضي فوق الخيام
غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان.. وانفجار صاروخ اعتراضي فوق الخيام
أ ش أ

 شنّت مسيّرة إسرائيلية، اليوم / الاثنين /، غارة بصاروخ موجّه على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية جنوب لبنان، فيما سُجّل انفجار صاروخ اعتراضي فوق بلدة الخيام في قضاء مرجعيون.

وتعرّضت منطقة العرايش في بلدة حاريص لقصف مدفعي متقطع، طال أيضًا أطراف كفرتبنيت ووادي السلوقي في اتجاه أطراف بلدة شقرا، إضافة إلى وادي زبقين.

بالتزامن، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية، وكذلك وادي الحجير في اتجاه بلدة الغندورية.

وفي قضاء صور، استهدف القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم بلدة المنصوري، بعدما طال محيط بلدة ياطر والأودية المجاورة لبلدتي بيت ليف وصربين.

وفي غضون ذلك، جدّدت بلدتا فرون وياطر تحذير الأهالي من دخول كروم الزيتون قبل مراجعة الجهات المعنية والمختصة، خشية وجود قنابل عنقودية وألغام من مخلفات العدوان الإسرائيلي الأخير.

يأتي التحذير بعد استشهاد مواطن في بلدة فرون جراء انفجار لغم أرضي أثناء تفقده كرم الزيتون، واستشهاد مواطن آخر في بلدة ياطر إثر استهدافه مباشرة من القوات الإسرائيلية

مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجّه على بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية جنوب لبنان انفجار صاروخ

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