وزارة الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنها صواريخ باليستية

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنها صواريخ باليستية صباح اليوم /الاثنين/.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن الصواريح سقطت - على ما يبدو - خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

من جانبها، أكدت قوات خفر السواحل اليابانية عدم ورود تقارير تفيد بوقوع أضرار للسفن المبحرة في هذه المنطقة، فيما تعكف وزارة الدفاع حاليا على تحليل المعلومات ذات الصلة، مع استمرارها في حالة اليقظة والمراقبة.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 3 أكتوبر الجاري التي تعلن فيها وزارة الدفاع اليابانية عن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.