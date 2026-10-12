اللجنة الوطنية للانتخابات بنيجيريا: الانتخابات العامة لعام 2027 ستعكس خيارات المواطنين بدقة

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تعهدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (INEC) في نيجيريا بضمان أن تعكس نتائج الانتخابات العامة لعام 2027 خيارات المواطنين بدقة.

وحثت اللجنة - حسبما ذكر موقع "إفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم / الإثنين / - في معرض تأكيدها على حيادها التام تجاه المرشحين والأحزاب السياسية، الصحافة على دعم شفافية العملية الانتخابية وتعزيز الديمقراطية.

وشددت اللجنة على أن نزاهة الاقتراع ستستند إلى مصداقية النتائج وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية بمسئولية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 16 يناير المقبل بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية فيما ستجرى انتخابات حكام الولايات في 6 فبراير 2027.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (INEC) في نيجيريا قد أعلنت في 13 سبتمبر الماضي القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر إجراؤها في 16 يناير 2027 بالإضافة إلى نوابهم.

وتضم القائمة 18 مرشحا ومن أبرز الأسماء الرئيس الحالي "بولا أحمد تينوبو" مرشح حزب المؤتمر التقدمي (APC) بالإضافة إلى "أتيكو أبو بكر" نائب الرئيس السابق عن حزب المؤتمر الديمقراطي الإفريقي و"بيتر أوبي" المنتمي إلى حزب المؤتمر الديمقراطي النيجيري والحاكم السابق لإحدى الولايات.