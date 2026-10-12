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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق يلتهم سوق "الأطفال الحمر" التاريخي في باريس

حريق يلتهم سوق "الأطفال الحمر" التاريخي في باريس
حريق يلتهم سوق "الأطفال الحمر" التاريخي في باريس
أ ش أ

التهم حريق اندلع فجر اليوم /الاثنين/ سوق "الأطفال الحمر" التاريخي، الواقع في الدائرة الثالثة بالعاصمة الفرنسية (باريس) ودمره بالكامل، دون تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وأعلنت بلدية باريس الوسطى، أن الحريق اندلع نحو الساعة الثالثة صباحًا، مشيرة إلى أن النيران أتت على السوق المغطى بالكامل، فيما أكدت أن الحريق أصبح تحت السيطرة.

ويُعد سوق "الأطفال الحمر" أقدم سوق غذائي مغطى في باريس، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1615، ويقع في حي ماريه التاريخي، وكان يشتهر بأكشاك بيع المنتجات الغذائية والمأكولات المتنوعة، ما جعله أحد المعالم التجارية والتراثية البارزة في العاصمة الفرنسية.

وأكدت بلدية باريس الوسطى أن السوق دُمر بالكامل، ولم يتبقَّ منه شيء، موضحة أن المباني المجاورة لم تتأثر بالنيران.

من جانبها، أوضحت محافظة شرطة باريس أن احتمال انهيار الأجزاء المتبقية من هيكل السوق يمثل مصدر القلق الرئيسي في الوقت الراهن، مع نشر أعداد كبيرة من رجال الإطفاء للتعامل مع الحريق، ودعت السلطات إلى تجنب المنطقة المحيطة بالسوق.

حريق اندلع فجر اليوم سوق الأطفال الحمر العاصمة الفرنسية باريس

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