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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة إلى 74382 شهيدا و175416 مصابا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة إلى 74382 شهيدا و175416 مصابا

ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة
ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74382 شهيدا، والإصابات إلى 175416، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الصحة - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 5 شهداء و18 إصابة"، مشيرة إلى أن من بين الشهداء 4 شهداء جدد، فيما جرى انتشال جثماني شهيدين.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1493 شهيدا، والإصابات إلى 5299، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال جثامين الشهداء 836.. مضيفة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة الشهداء قطاع غزة

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