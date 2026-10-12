صحة غزة: 5 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة أنه بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية: ⁠5 شهداء (3 شهداء جدد+2 شهيد متأثر بجراحه) و⁠18 إصابة.

وأضافت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 حتى اليوم بلغ ⁠إجمالي الشهداء1,493 شهيدًا، فيما بلغ ⁠إجمالي الإصابات 5,299 إصابة.

ووصل ⁠إجمالي حالات الانتشال 836 شهيدًا، فيما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان من ⁠إجمالي الشهداء إلى74,382 شهيدًا و⁠إجمالي الإصابات 175,416 إصابة.

وتتوالى عمليات القتل والتجويع الإسرائيلية دون أمل في التزام إسرائيل بوقف ذلك، وسط استمرار الحصار عن قطاع غزة.