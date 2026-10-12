قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليبيا.. الاجتماع الوزاري الـ14 لمجموعة العشرة الإفريقية تعلن وثيقة طرابلس 2026
منال عوض: جرين شرم الشيخ يدعم دمج حماية الطبيعة في خطط التنمية وتعزيز استدامة المقاصد السياحية
رسميًا| اليوم غرة جمادى الأولى.. كم يومًا يفصلنا عن شهر رمضان المبارك
وزير الكهرباء يستعرض خطوات تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء في اجتماع الرياض
وزارة الإسكان: إغلاق باب التقديم لبديل الإيجار القديم.. وفترة فحص الطلبات تستغرق من 3 إلى 6 أشهر
خاص .. الزمالك يتمسك باستمرار معتمد جمال رغم خسارة القمة أمام الأهلي
برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب: حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يرسخ المبادئ الأساسية للمساواة
تداول فيديو لطلاب يتلفون أثاث فصلهم بمدرسة بالدقهلية.. والتعليم: قديم واتخذنا اللازم
إصابة طالب بطعنة في الظهر على يد زميله بمدرسة إعدادية بالدقهلية
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة إلى 74382 شهيدا و175416 مصابا
وزير الدولة للإنتاج الحربي : نعمل على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية
أبو العينين : جامعة كيان تمثل إضافة استراتيجية مهمة للجامعات المصرية وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة علوم المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحة غزة: 5 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية

شهداء وجوع في غزة
شهداء وجوع في غزة
محمد على

أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة أنه بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية: ⁠5 شهداء (3 شهداء جدد+2 شهيد متأثر بجراحه) و⁠18 إصابة.

وأضافت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 حتى اليوم بلغ ⁠إجمالي الشهداء1,493 شهيدًا، فيما بلغ ⁠إجمالي الإصابات 5,299 إصابة.

ووصل ⁠إجمالي حالات الانتشال 836 شهيدًا، فيما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان من ⁠إجمالي الشهداء إلى74,382 شهيدًا و⁠إجمالي الإصابات 175,416 إصابة.

وتتوالى عمليات القتل والتجويع الإسرائيلية دون أمل في التزام إسرائيل بوقف ذلك، وسط استمرار الحصار عن قطاع غزة.

صحة غزة شهداء الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

ترشيحاتنا

ارشيفية

هل يحتاج المريض إلى علاج مدى الحياة بعد استئصال المرارة.. استشاري يوضح

أطفال غزة

عضو بالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق أطفال غزة

جانب من الاجتماع

التعليم تكشف تفاصيل فتح باب التقدم للدورة السابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغير

بالصور

البطاطا الحلوة.. فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد