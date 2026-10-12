النحاس يواصل مكاسبه مع آمال تثبيت الفائدة ومخاوف نقص الإمدادات من تشيلي

واصلت أسعار النحاس ارتفاعها خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، مدعومة بتفاؤل حيال مسار أسعار الفائدة العالمية، إلى جانب مخاوف بشأن الإمدادات عقب حادث مميت في أحد أكبر مناجم النحاس في تشيلي.

وارتفع المعدن الصناعي بنسبة وصلت إلى 0.6% خلال التعاملات، مع تراجع أسعار النفط؛ ما عزز الآمال في أن تتمكن البنوك المركزية من تجنب المزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

واستقرت أسعار الألومنيوم، بينما ارتفع الزنك بنسبة 0.6%.

يأتي ذلك في وقت يقيّم فيه المستثمرون مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، ويترقبون صدور بيانات التضخم الأمريكية في منتصف الأسبوع.

وعادة ما تؤدي زيادة تكاليف الاقتراض إلى تقليص جاذبية السلع التي لا تدر عائدًا، مثل النحاس.

وفي تشيلي، لقي عاملان مصرعهما الأحد، بعدما ضرب انهيار ثلجي منجم إل تينينتي الضخم التابع لشركة كوديلكو، والذي كانت عمليات التعدين المكشوفة فيه قد توقفت بالفعل بسبب سوء الأحوال الجوية.

تأتي مخاوف تعطل الإمدادات في ظل اضطرابات التجارة العالمية و تزايد الطلب على النحاس المستخدم في قطاعات الصناعة و الطاقة و البنية التحتية.

ولا تزال المخزونات الصينية منخفضة عقب عطلة وطنية استمرت أسبوعًا، فيما سجل مؤشر لقياس الطلب على واردات النحاس أعلى مستوى له في 4 سنوات الأسبوع الماضي، في إشارة إلى احتمال اتجاه المشترين في الصين، أكبر مستهلك للمعدن عالميًا، إلى إعادة بناء مخزوناتهم.

وارتفع النحاس بنسبة 0.5% إلى 14,618 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن بحلول الساعة 11:54 صباحًا بتوقيت سنغافورة، بعدما حقق مكاسب قاربت 2% خلال الأسبوع الماضي.