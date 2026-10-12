"لوون" الكوري الجنوبي يسجل أعلى مستوى له في عامين بدعم تراجع أسعار النفط و زيادة مبيعات الدولار

ارتفعت قيمة عملة الوون الكوري الجنوبي إلى أعلى مستوى لها في عامين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وزيادة مبيعات الدولار من جانب الشركات المحلية.

وصعدت العملة خلال التعاملات بنسبة وصلت إلى 0.8% لتسجل 1333.30 وون مقابل الدولار بعد استئناف التداولات عقب نهاية الأسبوع قبل أن تقلص مكاسبها إلى 0.5%، كما حققت معظم العملات الأخرى في المنطقة مكاسب، وفقا لموقع "ذا إيدج ماليزيا" لأخبار الاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك "ووري" في /سول/، مين كيونج وون "إن "الوون" يواصل الارتفاع بالتزامن مع تراجع الدولار على نطاق واسع، في ظل صعود اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني مع انخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن تواصل مبيعات الدولار من جانب الشركات المصدرة، ولاسيما شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، دعم الوون رغم محدودية هذه التدفقات اليوم، مشيرا إلى أن انخفاض أحجام التداول بسبب العطلة في اليابان يسهم أيضًا في زيادة تقلبات الأسواق.