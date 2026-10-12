عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل للمطالبة بتحرك عاجل لمواجهة تغير المناخ

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس /الأحد/، للمطالبة بتكثيف الجهود لمواجهة تغير المناخ، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" المقرر شهر نوفمبر المقبل في مدينة أنطاليا التركية.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم / الإثنين /، عن الشرطة البلجيكية تقديرها عدد المشاركين بنحو 45 ألف شخص، فيما قدر المنظمون العدد بنحو 60 ألفا.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة، من بينها مجسم ضخم قابل للنفخ على شكل كرة أرضية تصرخ، في رسالة رمزية للتعبير عن مخاطر التغير المناخي.

ونظمت المسيرة ائتلاف المناخ ومجموعات بيئية أخرى، وانتهت بالقرب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث طالب المشاركون بوقف الدعم المقدم للوقود الأحفوري، وزيادة الضرائب المفروضة على قطاعه، وضمان انتقال عادل إلى مصادر الطاقة النظيفة.

جاءت المظاهرة عقب صيف شهد درجات حرارة قياسية وموجات متكررة من الحر في أنحاء أوروبا، فيما شهدت بلجيكا موجات حر قاتلة وحرائق غابات في محمية "هاي فينز" الطبيعية.

وفي سياق متصل، اقترحت المفوضية الأوروبية تأجيل تطبيق متطلبات الإبلاغ الخاصة بمستوردي الوقود الأحفوري، بموجب القواعد الأوروبية المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان، لمدة عام واحد، من عام 2027 إلى عام 2028، على أن يخضع المقترح لموافقة المشرعين الأوروبيين والدول الأعضاء.