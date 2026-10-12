الأسهم الأوروبية ترتفع بحذر مع تراجع أسعار النفط وترقب نتائج الشركات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من تراجع أسعار النفط عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وسط شكوك بشأن تنفيذها وترقب انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات عن الربع الثالث من العام، وصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوروبي بنسبة 0.5% في بداية التعاملات، مستقرًا بعد التقلبات التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشرا "داكس" الألماني و"كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.5% لكل منهما، وزاد مؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.6%، بينما قفز مؤشر "إيبكس 35" الإسباني بنسبة 1.4%.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.8% إلى 102.84 دولار للبرميل، متخلية عن جانب من مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي، عندما ارتفعت بنحو 3% بفعل التوترات الجيوسياسية.

وكان ترامب قد أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع عن "هدنة فورية للطاقة" بين روسيا وأوكرانيا، ما أثار آمالًا في الحد من اضطرابات إمدادات الوقود العالمية، غير أن الشكوك بشأن تنفيذ الاتفاق لا تزال قائمة.

ويواجه مقترح ترامب بشأن زيادة صادرات الديزل الروسية إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية عقبات تشغيلية، في ظل تضرر قدرات التكرير الروسية جراء الهجمات الأوكرانية المتواصلة بالطائرات المسيرة على مصافٍ رئيسية، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة موسكو على توفير كميات إضافية للتصدير مع تلبية احتياجات السوق المحلية.

وفيما تواصل التطورات الجيوسياسية التأثير على تحركات أسعار الطاقة والأسهم، تتجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات الأمريكية عن الربع الثالث من العام، إذ من المقرر أن تعلن كبرى البنوك الأمريكية نتائجها غدًا الثلاثاء، وسط ترقب لتقييمات الشركات بشأن أداء الأرباح وهوامشها في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلب أسعار مدخلات الإنتاج.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، لما لها من تأثير في توقعات مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ ستوفر البيانات مؤشرات بشأن اتجاهات التضخم واحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للمجلس.