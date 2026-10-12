وزير الطاقة السعودي: الطاقة العالمية تقف اليوم أمام اختبار حقيقي

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم / الاثنين /، أن الطاقة العالمية تقف اليوم أمام اختبار حقيقي، لافتا إلى أن المملكة وضعت خططا للحفاظ على أمن الطاقة قبل وقوع الأزمات.

وقال بن سلمان - في كلمته، أمام مؤتمر البترول العالمي الـ25 المنعقد في الرياض، أوردتها قناة "الإخبارية السعودية" - "إن المملكة استثمرت لعقود طويلة في كل ما يتعلق بسلاسل إمداد الطاقة"، مؤكدا أن "المشاركة الواسعة في المؤتمر تعد دليلا على أن الرياض ستظل عاصمة الطاقة".

وأضاف أنه لا يمكن التعامل مع أمن الطاقة على أنه أمر محسوم، مشددا على أنه لا مستقبل للطاقة من دون أمن للجميع، وأن المملكة ستتجاوز أي معضلة تواجهها مع التركيز على مستقبل الأجيال القادمة.

وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى أن أنظمة الطاقة حول العالم تتعرض لضغوط، فيما تعرضت سلاسل الإمداد لهجمات، لافتا إلى أنه عندما تضطرب سلاسل الإمداد العالمية فإن القدرات المحلية هي من تدعم الاستمرارية.

وأوضح بن سلمان أن المملكة وضعت خططا للحفاظ على أمن الطاقة قبل وقوع الأزمات، مشيرا إلى أن الأحداث خلال الأسابيع الماضية كانت جدية ويجب أن تكون استعداداتنا جدية أيضا.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن أرامكو تحقق مستهدف المحتوى المحلي عبر برنامج "اكتفاء" بنسبة 70%.